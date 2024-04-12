У Міноборони Німеччини порівняли дії Путіна з Гітлером

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус порівняв війну путінської Росії проти України з анексією гітлерівською Німеччиною чехословацької території в 1938 році та заявив, що Європа повинна готуватися до широкомасштабної атаки РФ, повідомляє Європейська правда.

На презентації нової біографічної книги про прем'єр-міністра Великої Британії та одного з переможців у Другій світовій війні Вінстона Черчилля він наголосив, що російський лідер Владімір Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться.

"Він також чітко заявив про це. Так само чітко, як і (лідер нацистської Німеччини Адольф) Гітлер, який також завжди говорив, що не зупиниться" , – зазначив Пісторіус.

Водночас він назвав Черчилля сильним лідером з чітким баченням у важкі часи. За його словами, зіткнувшись з війною, люди обирають лідера, "якому вони довіряють та за яким вони йдуть, навіть якщо він описує світ похмурими словами".

Пісторіус ще раз закликав до послаблення обмежень на борги Німеччини, щоб допомогти зміцнити її армію після того, як 2027 року вичерпається спеціальний позабюджетний фонд на суму 100 млрд євро.