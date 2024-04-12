В Минобороны Германии сравнили действия Путина с Гитлером

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сравнил войну путинской России против Украины с аннексией гитлеровской Германией чехословацкой территории в 1938 году и заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабной атаке РФ, сообщает Европейская правда.

На презентации новой биографической книги о премьер-министре Великобритании и одном из победителей во Второй мировой войне Уинстоне Черчилле он отметил, что российский лидер Владимир Путин не остановится, когда война против Украины закончится.

"Он также четко заявил об этом. Так же четко, как и (лидер нацистской Германии Адольф) Гитлер, который также всегда говорил, что не остановится" , – отметил Писториус.

В то же время он назвал Черчилля сильным лидером с четким видением в трудные времена. По его словам, столкнувшись с войной, люди выбирают лидера, "которому они доверяют и за которым они идут, даже если он описывает мир мрачными словами".

Писториус еще раз призвал к ослаблению ограничений на долги Германии, чтобы помочь укрепить ее армию после того, как в 2027 году иссякнет специальный внебюджетный фонд на сумму 100 млрд евро.