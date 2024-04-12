Обстріл Одещини 10 квітня: кількість загиблих знову зросла

До шести зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по Одеській області 10 квітня, у лікарні помер поранений чоловік, повідомляє Українська правда.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік" , – повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 10 квітня російська армія вдарила, попередньо балістичною ракетою "Іскандер-М", по Одеському району, в результаті чого загинули 4 людини, серед них 10-річна дівчинка. 14 людей госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5-ти людей через балістичний удар 10 квітня. У лікарні помер один з поранених чоловіків.

12 квітня влада оголосила жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по Одеському району.