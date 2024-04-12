Обстрел Одесской области 10 апреля: количество погибших снова возросло

До шести возросло количество погибших в результате ракетного удара российских войск по Одесской области 10 апреля, в больнице умер раненый мужчина, сообщает Украинская правда.

"Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесской области 10 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице умер 56-летний мужчина" , – сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 10 апреля российская армия ударила, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М", по Одесскому району, в результате чего погибли 4 человека, среди них 10-летняя девочка. 14 человек госпитализировали.

Позже стало известно, что количество погибших возросло до 5-ти человек из-за баллистического удара 10 апреля. В больнице скончался один из раненых мужчин.

12 апреля власти объявили траур по погибшим в результате ракетного удара россиян по Одесскому району.