У Криворізькому районі уламки "шахеда" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури – ОВА
Вночі оборонці неба знищили 4 ворожі ударні дрони типу Shahed у Криворізькому районі, є руйнування. Про це у Telegram написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили у Криворізькому районі 4 "шахеди". Уламки впали на територію об'єкта критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали", - повідомив він.
За словами Лисака, Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами. По Мирівській громаді поцілили 2 БпЛА. Пошкоджені два приватні будинки. Обійшлось без загиблих та постраждалих.