У Криворізькому районі уламки "шахеда" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

Вночі оборонці неба знищили 4 ворожі ударні дрони типу Shahed у Криворізькому районі, є руйнування. Про це у Telegram написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили у Криворізькому районі 4 "шахеди". Уламки впали на територію об'єкта критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали" , - повідомив він.

За словами Лисака, Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами. По Мирівській громаді поцілили 2 БпЛА. Пошкоджені два приватні будинки. Обійшлось без загиблих та постраждалих.