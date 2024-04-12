В Криворожском районе обломки "шахеда" повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
Ночью защитники неба уничтожили 4 вражеских ударных дрона типа Shahed в Криворожском районе, есть разрушения. Об этом в Telegram написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили в Криворожском районе 4 "шахеда". Обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь ликвидировали", - сообщил он.
По словам Лисака, Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами. По Мировской громаде попали 2 БпЛА. Повреждены два частных дома. Обошлось без погибших и пострадавших.