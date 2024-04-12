Окупанти скинули вибухівку на будинок на Херсонщині: поранений чоловік
Війська РФ скинули вибухівку з дрона на житловий будинок у Херсонській області. Постраждав чоловік.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
"Російські війська з безпілотника атакували житловий будинок у селі Качкарівка. Внаслідок скидання вибухівки з дрона у власній оселі постраждав 49-річний місцевий житель", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини. Потерпілого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.