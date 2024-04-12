Окупанти скинули вибухівку на будинок на Херсонщині: поранений чоловік

Війська РФ скинули вибухівку з дрона на житловий будинок у Херсонській області. Постраждав чоловік.

Про це повідомили﻿ в Херсонській ОВА.

"Російські війська з безпілотника атакували житловий будинок у селі Качкарівка. Внаслідок скидання вибухівки з дрона у власній оселі постраждав 49-річний місцевий житель" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини. Потерпілого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.