Оккупанты сбросили взрывчатку на дом в Херсонской области: ранен мужчина

Войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в Херсонской области. Пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Российские войска из беспилотника атаковали жилой дом в селе Качкаровка. В результате сброса взрывчатки с дрона в собственном доме пострадал 49-летний местный житель" , – говорится в сообщении.

У мужчины диагностировали взрывную травму и обломочные ранения грудной клетки. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.