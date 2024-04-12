Оккупанты сбросили взрывчатку на дом в Херсонской области: ранен мужчина
Войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в Херсонской области. Пострадал мужчина.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
"Российские войска из беспилотника атаковали жилой дом в селе Качкаровка. В результате сброса взрывчатки с дрона в собственном доме пострадал 49-летний местный житель", – говорится в сообщении.
У мужчины диагностировали взрывную травму и обломочные ранения грудной клетки. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.