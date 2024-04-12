У ЗСУ розповіли деталі про ракету, якою РФ вдарила по Трипільській ТЕС

Ракета, якою атакували російські війська Трипільську ТЕС 11 квітня, використовувалася і раніше. Вона входить до числа "свіжих" виробництв окупантів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Наразі встановлюється яка саме була це ракета (випущена по Трипільській ТЕС - ред.), який саме був її тип. Попередньо Росія уже застосовувала подібні ракети раніше" , - розповів він.

За його словами, це "свіжі" ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році.

"Тобто ми можемо бачити, що РФ постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак все залежить від успішності їх продукування. На скільки вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим" , - зазначив спікер.

Євлаш не став заперечувати, що ракета Х-69 - це нова ракета для українських сил.

"Тому ми в тому числі вивчаємо як можемо їй протидіяти. І найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся достатньо і з більш складними типами ракет як "Циркон" та "Кинджал" , - констатував він.

Атака на Трипільську ТЕС

11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл по Україні, використавши як дрони, так і ракети, зокрема "Кинджали". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях України.

Зокрема, атакою РФ було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області. Донедавна Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Пізніше стало відомо, що Росія завдала удару по Трипільській ТЕС новітньою крилатою ракетою Х-69.