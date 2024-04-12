В ВСУ рассказали детали о ракете, которой РФ ударила по Трипольской ТЭС

Ракета, которой атаковали российские войска Трипольскую ТЭС 11 апреля, использовалась и раньше. Она входит в число "свежих" производств оккупантов. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Пока устанавливается какая именно была эта ракета (выпущенная по Трипольской ТЭС - ред.), какой именно был ее тип. Предварительно Россия уже применяла подобные ракеты раньше" , - рассказал он.

По его словам, это "свежие" ракеты, детали которых сделаны в 2023 году.

"То есть мы можем видеть, что РФ постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты. Однако все зависит от успешности их производства. На сколько они смогут снабжать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим" , - отметил спикер.

Евлаш не стал отрицать, что ракета Х-69 - это новая ракета для украинских сил.

"Поэтому мы в том числе изучаем как можем ей противодействовать. И вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся достаточно и с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал" , - констатировал он.

Атака на Трипольскую ТЭС

11 апреля российские войска устроили очередной массированный обстрел по Украине, использовав как дроны, так и ракеты, в частности "Кинжалы". Под ударом снова оказались энергетические объекты в четырех областях Украины.

В частности, атакой РФ была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области. До недавнего времени Трипольская ТЭС являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Позже стало известно, что Россия нанесла удар по Трипольской ТЭС новейшей крылатой ракетой Х-69.