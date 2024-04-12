РФ відправила військових інструкторів до Нігеру після угоди з хунтою

Російські військові інструктори прибули до Нігеру на літаку, завантаженому військовим обладнанням, повідомило 11 квітня державне телебачення Нігеру RTN, посилаючись на угоду між хунтою і президентом Росії Володимиром Путіним щодо посилення співпраці, повідомляє Радіо Свобода.

10 квітня телеканал показав кадри розвантаження обладнання з військового вантажного літака.

Чоловік у камуфляжній формі, який, за словами RTN, був одним із інструкторів, сказав, що вони прибули, щоб навчати армію Нігеру і розвивати військову співпрацю між Росією і Нігером.

RTN також повідомив, що Росія погодилася встановити протиповітряну систему в Нігері.

У березні цього року військова хунта Нігеру скасувала з "негайним набуттям чинності" військову угоду зі Сполученими Штатами, яка дозволяла військовому і цивільному персоналу американського Міністерства оборони перебувати на території країни.

Ця заява була зроблена лише через день після того, як високопоставлена американська делегація залишила Нігер. Триденний візит мав на меті відновити контакти з військовою хунтою, яка скинула президента і зблизилася з Росією.

Військовий переворот у Нігері відбувся в липні 2023 року.

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