РФ отправила военных инструкторов в Нигер после соглашения с хунтой

Российские военные инструкторы прибыли в Нигер на самолете, загруженном военным оборудованием, сообщило 11 апреля государственное телевидение Нигера RTN, ссылаясь на соглашение между хунтой и президентом России Владимиром Путиным об усилении сотрудничества, сообщает Радио Свобода.

10 апреля телеканал показал кадры разгрузки оборудования с военного грузового самолета.

Человек в камуфляжной форме, который, по словам RTN, был одним из инструкторов, сказал, что они прибыли, чтобы обучать армию Нигеру и развивать военное сотрудничество между Россией и Нигером.

RTN также сообщил, что Россия согласилась установить противовоздушную систему в Нигере.

В марте этого года военная хунта Нигеру отменила с "немедленным вступлением в силу" военное соглашение с Соединенными Штатами, которое позволяло военному и гражданскому персоналу американского Министерства обороны находиться на территории страны.

Это заявление было сделано только через день после того, как высокопоставленная американская делегация покинула Нигер. Трехдневный визит имел целью восстановить контакты с военной хунтой, которая свергла президента и сблизилась с Россией.

Военный переворот в Нигере произошел в июле 2023 года.

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