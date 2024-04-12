Заступника Єрмака призначили на посаду в МЗС – джерело

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в ОП. Про це повідомило джерело у владі, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

Таким чином, Андрій Сибіга, який був заступником керівника Офісу президента України, обійняв посаду першого заступника глави МЗС.

За інформацією джерел, також планується призначення Миколи Точицького в ОП на посаду, яку обіймав Андрій Сибіга.

Що відомо про Сибігу

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями "Правознавство" та “Міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей.

Кар'єра:

У 1997-1998 роках - аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України.

У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.

У 2002-2003 роках - перший секретар Міністерства закордонних справ України.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом - департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

У 2008-2012 роках - радник-посланник посольства України у Польщі.

У 2012-2016 роках - директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

У 2016-2021 роках був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.

У травні 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Що відомо про Точицького

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов), а також Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.

Кар'єра: