Заступника Єрмака призначили на посаду в МЗС – джерело
Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в ОП. Про це повідомило джерело у владі, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.
Таким чином, Андрій Сибіга, який був заступником керівника Офісу президента України, обійняв посаду першого заступника глави МЗС.
За інформацією джерел, також планується призначення Миколи Точицького в ОП на посаду, яку обіймав Андрій Сибіга.
Що відомо про Сибігу
Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями "Правознавство" та “Міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей.
Кар'єра:
- У 1997-1998 роках - аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України.
- У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.
- У 2002-2003 роках - перший секретар Міністерства закордонних справ України.
- Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом - департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.
- У 2008-2012 роках - радник-посланник посольства України у Польщі.
- У 2012-2016 роках - директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.
- У 2016-2021 роках був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.
- У травні 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
Що відомо про Точицького
Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов), а також Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.
Кар'єра:
- 1993-1995 - аташе, третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України;
- 1995-1998 - третій, другий секретар посольства України в Королівстві Бельгія;
- 1998-1999 - перший секретар Управління контролю на озброєнням та НТС МЗС України;
- 1999-2001 - перший секретар, радник Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;
- 2001-2003 - радник Постійного Представництва України при Раді Європи;
- 2003-2004 - перший заступник директора, директор Кабінету Міністра закордонних справ України;
- 2004-2005 - начальник Управління консульської служби МЗС України;
- 2005-2008 - генеральний консул України в Сан-Франциско;
- 2008-2010 - перший заступник керівника, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України;
- 2010-2016 - постійний представник України при Раді Європи;
- 2016-2021 - посол України в Бельгії, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;
- 2017-2021 - посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;
- 29 вересня 2021 року був призначений заступником міністра закордонних справ України