Заместителя Ермака назначили на должность в МИД – источник
Кабинет министров назначил первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибигу. Ранее он занимал должность в ОП. Об этом сообщил источник во власти, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.
Таким образом, Андрей Сибига, который был заместителем руководителя Офиса президента Украины, занял должность первого заместителя главы МИД.
По информации источников, также планируется назначение Николая Точицкого в ОП на занимаемую ранее Андреем Сибигой должность.
Что известно о Сибиге
Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения". Женат, воспитывает троих детей.
Карьера:
- В 1997-1998 годах - атташе, третий, впоследствии второй секретарь Министерства иностранных дел Украины.
- В 1998-2002 годах занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.
- В 2002-2003 годах - первый секретарь Министерства иностранных дел Украины.
- В течение 2003-2008 годов занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (впоследствии - департаменте) M3C Украины. В частности, был начальником отдела и заместителем директора департамента.
- В 2008-2012 годах - советник-посланник посольства Украины в Польше.
- В 2012-2016 годах - директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
- В 2016-2021 годах был послом Украины в Турции. Имеет соответствующий дипломатический ранг с 2017 года.
- В мае 2021 был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Занимался в ОП вопросами наружной политики и развития стратегического партнерства.
Что известно о Точицком
Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 в Винницкой области. Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (филолог, переводчик французского и английского языков), а также Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко (юрист-международник) и Женевский центр политики безопасности. Женат, имеет двоих сыновей.
Карьера:
- 1993-1995 - атташе, третий секретарь Управления контроля над вооружением и разоружением МИД Украины;
- 1995-1998 - третий, второй секретарь посольства Украины в Королевстве Бельгия;
- 1998-1999 - первый секретарь Управления контроля на вооружениях и НТС МИД Украины;
- 1999-2001 - первый секретарь, советник Департамента по вопросам политики и безопасности МИД Украины;
- 2001-2003 - советник Постоянного Представительства Украины при Совете Европы;
- 2003-2004 - первый заместитель директора, директор Кабинета Министра иностранных дел Украины;
- 2004-2005 - начальник Управления консульской службы МИД Украины;
- 2005-2008 - генеральный консул Украины в Сан-Франциско;
- 2008-2010 - первый заместитель руководителя, руководитель Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата президента Украины;
- 2010-2016 - постоянный представитель Украины при Совете Европы;
- 2016-2021 - посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;
- 2017-2021 - 2017-2021 - посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;
- 29 сентября 2021 был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.