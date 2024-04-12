Заместителя Ермака назначили на должность в МИД – источник

Кабинет министров назначил первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибигу. Ранее он занимал должность в ОП. Об этом сообщил источник во власти, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

Таким образом, Андрей Сибига, который был заместителем руководителя Офиса президента Украины, занял должность первого заместителя главы МИД.

По информации источников, также планируется назначение Николая Точицкого в ОП на занимаемую ранее Андреем Сибигой должность.

Что известно о Сибиге

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения". Женат, воспитывает троих детей.

Карьера:

В 1997-1998 годах - атташе, третий, впоследствии второй секретарь Министерства иностранных дел Украины.

В 1998-2002 годах занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.

В 2002-2003 годах - первый секретарь Министерства иностранных дел Украины.

В течение 2003-2008 годов занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (впоследствии - департаменте) M3C Украины. В частности, был начальником отдела и заместителем директора департамента.

В 2008-2012 годах - советник-посланник посольства Украины в Польше.

В 2012-2016 годах - директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В 2016-2021 годах был послом Украины в Турции. Имеет соответствующий дипломатический ранг с 2017 года.

В мае 2021 был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Занимался в ОП вопросами наружной политики и развития стратегического партнерства.

Что известно о Точицком

Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 в Винницкой области. Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (филолог, переводчик французского и английского языков), а также Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко (юрист-международник) и Женевский центр политики безопасности. Женат, имеет двоих сыновей.

Карьера: