США і Південна Корея розпочали навчання: залучили близько 100 літаків

Сполучені Штати і Південна Корея у п’ятницю розпочали масштабні навчання ВПС із залученням близько 100 бойових літаків різних типів для посилення готовності з протидії військовим загрозам з боку КНДР, повідомляє Укрінформ.

Навчання Korea Flying Training (KFT) проводяться щороку, цього разу вони проходять на авіабазі Кунсан за 178 кілометрів на південь від Сеула і триватимуть два тижні.

До цьогорічних тренувань планується залучити до 25 типів літаків, у тому числі американські F-35B та південнокорейські F-35A.

Навчання, у яких також братимуть участь військовослужбовці десантних військ та Корпусу морської піхоти США, зосереджені на тренуванні у взаємодії бойової авіації різних типів із передовими винищувачами, завданні високоточних ударів, масованому десантуванні та відпрацюванні злагоджених дій у ході різних бойових операцій.

KFT є одним із двох щорічних масштабних навчань ВПС союзників і проводиться в першій половині року, аналогічні Vigilant Defense відбуваються в другій половині.

Маневри проходять на тлі високої напруженості на Корейському півострові через випробування зброї Північною Кореєю, включно із запуском 2 квітня твердопаливної балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.