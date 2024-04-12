США и Южная Корея начали учения: привлекли около 100 самолетов

Соединенные Штаты и Южная Корея в пятницу начали масштабные учения ВВС с привлечением около 100 боевых самолетов разных типов для усиления готовности по противодействию военным угрозам со стороны КНДР, сообщает Укринформ.

Обучение Korea Flying Training (KFT) проводятся ежегодно, на этот раз они проходят на авиабазе Кунсан в 178 километрах южнее Сеула и продлятся две недели.

К нынешним тренировкам планируется привлечь до 25 типов самолетов, в том числе американские F-35B и южнокорейские F-35A.

Обучение, в котором также будут участвовать военнослужащие десантных войск и Корпуса морской пехоты США, сосредоточены на тренировке во взаимодействии боевой авиации разных типов с передовыми истребителями, нанесении высокоточных ударов, массированном десантировании и отработке слаженных действий в ходе различных боевых операций.

KFT является одним из двух ежегодных масштабных учений ВВС союзников и проводится в первой половине года, аналогичные Vigilant Defense проходят во второй половине.

Маневры проходят на фоне высокой напряженности на Корейском полуострове из-за испытаний оружия Северной Кореей, включая запуск 2 апреля твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой.