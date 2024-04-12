РФ до середини 2025 року вичерпає запаси старих танків – ЗМІ

Росія для ведення війни проти України використовує стару техніку. Але до середини 2025 року на російських складах може не лишитися старих танків і бойових машин. Про це повідомляє Forbes, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначається, Кремль поповнює втрати російської армії в Україні, розконсервовуй старі запаси техніки. Йдеться про бойові машини 1970-х років, а у деяких випадках навіть 60-х чи 50-х років.

Видання додає, що ця техніка - обмежений ресурс, її неможливо замінити новим виробництвом.

Естонський військовий і аналітик Артур Рехі вважає, що до середини 2025 року на російських складах не залишиться старих танків і бойових машин. На думку аналітика, час Росії спливає.

При цьому видання наголошує, що російська армія все ще опирається на масовість військ, попри те, що зазнає втрат.

Американський генерал Крістофер Каволі наголосив, що армія РФ зараз фактично більша на 15%, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, за минулий рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 до 470 тисяч.