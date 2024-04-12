РФ к середине 2025 года исчерпает запасы старых танков – СМИ

Россия для ведения войны против Украины использует старую технику. Но до середины 2025 года на российских складах может не остаться старых танков и боевых машин. Об этом сообщает Forbes, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечается, Кремль восполняет потери российской армии в Украине, расконсервируй старые запасы техники. Речь идет о боевых машинах 1970-х годов, а в некоторых случаях даже 60-х или 50-х годов.

Издание добавляет, что эта техника - ограниченный ресурс, ее невозможно заменить новым производством.

Эстонский военный и аналитик Артур Рехи считает, что до середины 2025 года на российских складах не останется старых танков и боевых машин. По мнению аналитика, время России истекает.

При этом издание отмечает, что российская армия все еще опирается на массовость войск, несмотря на то, что несет потери.

Американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что армия РФ сейчас фактически больше на 15%, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, за прошлый год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 до 470 тысяч.