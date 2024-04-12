Українська авіакомпанія SkyUp надасть Wizz Air в оренду літаки

Українська авіакомпанія SkyUp підписала договір із угорською Wizz Air, який передбачає залучення трьох літаків SkyUp на умовах ACMI: разом із командами та технічними фахівцями. Контракт підписали на період з 1 квітня 2024 до 31 березня 2025 року, повідомляє Економічна правда.

"Розвиток перевезень на умовах ACMI-контрактів наразі є центральною складовою нашої стратегії розвитку. Підписання контракту з Wizz Air - важливий етап для нас, адже в нас уже є позитивний досвід співпраці з цим авіаперевізником" , - заявив CEO SkyUp Дмитро Сероухов.

"Ми раді оголосити про наше партнерство зі SkyUp. Цього літа ми прагнемо досягти нових висот і, завдяки співпраці зі SkyUp, забезпечити нашим пасажирам винятковий рівень послуги" , - додав керівник центру управління операціями Wizz Air Мауро Пенеда.

У SkyUp нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році розпочали розвиток нового напрямку діяльності - виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів.

Перелік авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp, включає Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.