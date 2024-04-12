Украинская авиакомпания SkyUp предоставит Wizz Air в аренду самолеты

Украинская авиакомпания SkyUp подписала договор с венгерской Wizz Air, который предусматривает привлечение трех самолетов SkyUp на условиях ACMI: вместе с командами и техническими специалистами. Контракт подписали на период с 1 апреля 2024 до 31 марта 2025 года, сообщает Экономическая правда.

"Развитие перевозок на условиях ACMI-контрактов сейчас является центральной составляющей нашей стратегии развития. Подписание контракта с Wizz Air - важный этап для нас, ведь у нас уже есть положительный опыт сотрудничества с этим авиаперевозчиком" , - заявил CEO SkyUp Дмитрий Сероухов.

"Мы рады объявить о нашем партнерстве со SkyUp. Этим летом мы стремимся достичь новых высот и, благодаря сотрудничеству со SkyUp, обеспечить нашим пассажирам исключительный уровень услуги" , - добавил руководитель центра управления операциями Wizz Air Мауро Пенеда.

В SkyUp напомнили, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году начали развитие нового направления деятельности - выполнение рейсов для других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов.

Перечень авиаперевозчиков, с которыми уже сотрудничал SkyUp, включает Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.