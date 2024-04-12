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Кабмін виділив 2,5 млрд гривень на будівництво укриттів у школах

Кабмін виділив 2,5 млрд гривень на будівництво укриттів у школах
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Кабінет міністрів України виділив з державного бюджету 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", – зазначив прем'єр.

Йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема: ﻿

  • Харківська область — 500 млн грн; 
  • Дніпропетровська область — 500 млн грн; 
  • Запорізька область — 500 млн грн;
  • Миколаївська область — 200 млн грн; 
  • Херсонська область — 200 млн грн;
  • Одеська область — 150 млн грн;
  • Сумська область — 150 млн грн;
  • Чернігівська область — 150 млн грн.

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