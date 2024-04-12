Кабмін виділив 2,5 млрд гривень на будівництво укриттів у школах
Кабінет міністрів України виділив з державного бюджету 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", – зазначив прем'єр.
Йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема:
- Харківська область — 500 млн грн;
- Дніпропетровська область — 500 млн грн;
- Запорізька область — 500 млн грн;
- Миколаївська область — 200 млн грн;
- Херсонська область — 200 млн грн;
- Одеська область — 150 млн грн;
- Сумська область — 150 млн грн;
- Чернігівська область — 150 млн грн.