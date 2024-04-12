Кабмін виділив 2,5 млрд гривень на будівництво укриттів у школах

Кабінет міністрів України виділив з державного бюджету 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти" , – зазначив прем'єр.

Йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема: ﻿