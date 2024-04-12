Кабмин выделил 2,5 млрд гривен на строительство укрытий в школах

Кабинет министров Украины выделил из государственного бюджета 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Утвердили сегодня изменения в субвенцию из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в заведениях среднего образования" , – отметил премьер.

Речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий. В частности: ﻿