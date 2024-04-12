Close button

Кабмин выделил 2,5 млрд гривен на строительство укрытий в школах

Кабмин выделил 2,5 млрд гривен на строительство укрытий в школах
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Кабинет министров Украины выделил из государственного бюджета 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Утвердили сегодня изменения в субвенцию из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в заведениях среднего образования", – отметил премьер.

Речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий. В частности: ﻿

  • Харьковская область - 500 млн грн;
  • Днепропетровская область - 500 млн грн;
  • Запорожская область - 500 млн грн;
  • Николаевская область - 200 млн грн;
  • Херсонская область - 200 млн грн;
  • Одесская область - 150 млн грн;
  • Сумская область - 150 млн грн;
  • Черниговская область - 150 млн грн.

Новости

Популярные темы форума

analytics