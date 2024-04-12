Кабмин выделил 2,5 млрд гривен на строительство укрытий в школах
Кабинет министров Украины выделил из государственного бюджета 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Утвердили сегодня изменения в субвенцию из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в заведениях среднего образования", – отметил премьер.
Речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий. В частности:
- Харьковская область - 500 млн грн;
- Днепропетровская область - 500 млн грн;
- Запорожская область - 500 млн грн;
- Николаевская область - 200 млн грн;
- Херсонская область - 200 млн грн;
- Одесская область - 150 млн грн;
- Сумская область - 150 млн грн;
- Черниговская область - 150 млн грн.