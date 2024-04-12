Лукашенко заявив, що не вступає у війну через укріплення на кордоні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України на боці Росії через потужні укріплення, мінні поля та значне військове угруповання на кордоні, повідомляє Українська правда.
"Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти", – розповів він.
За його словами, кордон повністю замінований і забетонований. Також Лукашенко оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.
"Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які знаходяться на кордоні – ред.) проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", - зазначив Лукашенко.