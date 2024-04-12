Лукашенко заявив, що не вступає у війну через укріплення на кордоні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України на боці Росії через потужні укріплення, мінні поля та значне військове угруповання на кордоні, повідомляє Українська правда.

"Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти" , – розповів він.

За його словами, кордон повністю замінований і забетонований. Також Лукашенко оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.