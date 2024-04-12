Лукашенко заявил, что не вступает в войну из-за укреплений на границе
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе, сообщает Украинская правда.
"Если бы мы сегодня вступили бы в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев - ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти", – сказал он.
Детали: По его словам, граница полностью заминирована и забетонирована. Также Лукашенко оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.
"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе - ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - отметил Лукашенко.