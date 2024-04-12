Лукашенко заявил, что не вступает в войну из-за укреплений на границе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе, сообщает Украинская правда.

"Если бы мы сегодня вступили бы в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев - ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти" , – сказал он.

Детали: По его словам, граница полностью заминирована и забетонирована. Также Лукашенко оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.