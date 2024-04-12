Китай запровадив санкції проти американських компаній за зброю Тайваню

Китай запровадив санкції проти двох великих американських компаній-виробників озброєнь у відповідь на продаж ними зброї Тайваню, повідомляє Укрінформ.

Обмеження торкнулись General Atomics Aeronautical Systems, яка виробляє безпілотні літальні апарати, та виробника військових автомобілів General Dynamics Land Systems.

У заяві міністерства йдеться, що продаж зброї Тайваню є серйозним втручанням у внутрішні справи Китаю і завдає шкоди його суверенітету та територіальній цілісності.

"Продовження продажу зброї Сполученими Штатами китайському регіону Тайвань є серйозним порушенням принципу одного Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке" , - зазначається у повідомленні.

Санкції Пекіна передбачають замороження майна та всіх активів згаданих компаній у Китаї і заборону їх керівникам на в’їзд до країни.

Минулого року Китай, також через постачання зброї Тайваню, запровадив санкції проти інших двох великих американських аерокосмічних і оборонних компаній Northrop Grumman та Lockheed Martin.

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю провінцією і впродовж останніх чотирьох років проводить численні військові навчання навколо острова, щоб тиснути на Тайбей і примусити його визнати претензії Пекіна на суверенітет, попри рішучі заперечення тайванського керівництва.