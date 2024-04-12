Китай ввел санкции против американских компаний за оружие Тайваня

Китай ввел санкции против двух крупных американских компаний-производителей вооружений в ответ на продажу оружия Тайваня, сообщает Укринформ.

Ограничения коснулись General Atomics Aeronautical Systems, производящей беспилотные летательные аппараты и производителя военных автомобилей General Dynamics Land Systems.

В заявлении министерства говорится, что продажа оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб его суверенитету и территориальной целостности.

"Продолжение продажи оружия Соединенными Штатами китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике" , - отмечается в сообщении.

Санкции Пекина предусматривают заморозку имущества и всех активов упомянутых компаний в Китае и запрет их руководителям на въезд в страну.

В прошлом году Китай, также из-за поставок оружия Тайваню, ввел санкции против других двух крупных американских аэрокосмических и оборонных компаний Northrop Grumman и Lockheed Martin.

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей провинцией и на протяжении последних четырех лет проводит многочисленные военные учения вокруг острова, чтобы давить на Тайбэй и заставить его признать претензии Пекина на суверенитет, несмотря на решительные отрицания тайваньского руководства.