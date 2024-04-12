У Міненерго радять українцям запастися павербанками та генераторами
Українцям варто запастися генераторами, павербанками і готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада", повідомляє ЛігаБізнес.
"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була найбільша атака за весь період великої агресії, і вона має суттєвий вплив. До того ж кожну ніч вони (росіяни. – Ред.) атакують, і вплив попередніх атак збільшується. Проте система наразі працює стабільно, мета ворога – досягти тотального блекауту в Україні – не досягнута", – сказав міністр енергетики.
Він наголосив, що найскладніша ситуація залишається на Харківщині.
Водночас міністр енергетики порадив українцям запастися генераторами і бути готовими до всіх можливих ситуацій.
"Війна триває, й атаки не закінчилися. Відповідно відповідь на це питання лежить у подальших атаках і впливі цих атак на систему... Так, купуйте (генератори, павербанки. – Ред.), готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв", – додав Галущенко.