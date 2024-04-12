У Міненерго радять українцям запастися павербанками та генераторами

Українцям варто запастися генераторами, павербанками і готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада", повідомляє ЛігаБізнес.

"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була найбільша атака за весь період великої агресії, і вона має суттєвий вплив. До того ж кожну ніч вони (росіяни. – Ред.) атакують, і вплив попередніх атак збільшується. Проте система наразі працює стабільно, мета ворога – досягти тотального блекауту в Україні – не досягнута" , – сказав міністр енергетики.

Він наголосив, що найскладніша ситуація залишається на Харківщині.

Водночас міністр енергетики порадив українцям запастися генераторами і бути готовими до всіх можливих ситуацій.