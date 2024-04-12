В Минэнерго советуют украинцам запастись павербанками и генераторами
Украинцам стоит запастись генераторами, павербанками и готовиться к любым сценариям весной и летом. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада", сообщает Лига.Бизнес.
"Сейчас происходят самые масштабные атаки на энергосистему, и 22 марта была самая большая атака за весь период большой агрессии, и она имеет существенное влияние. К тому же каждую ночь они (россияне. – Ред.) атакуют, и влияние предыдущих атак увеличивается. Однако система сейчас работает стабильно, цель врага – достичь тотального блекаута в Украине – не достигнута", – сказал министр энергетики.
Он подчеркнул, что самая сложная ситуация остается в Харьковской области.
В то же время министр энергетики посоветовал украинцам запастись генераторами и быть готовыми ко всем возможным ситуациям.
"Война продолжается, и атаки не закончились. Соответственно ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и влиянии этих атак на систему... Да, покупайте (генераторы, павербанки. – Ред.), готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. И как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям", – добавил Галущенко.