В Минэнерго советуют украинцам запастись павербанками и генераторами

Украинцам стоит запастись генераторами, павербанками и готовиться к любым сценариям весной и летом. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада", сообщает Лига.Бизнес.

"Сейчас происходят самые масштабные атаки на энергосистему, и 22 марта была самая большая атака за весь период большой агрессии, и она имеет существенное влияние. К тому же каждую ночь они (россияне. – Ред.) атакуют, и влияние предыдущих атак увеличивается. Однако система сейчас работает стабильно, цель врага – достичь тотального блекаута в Украине – не достигнута" , – сказал министр энергетики.

Он подчеркнул, что самая сложная ситуация остается в Харьковской области.

В то же время министр энергетики посоветовал украинцам запастись генераторами и быть готовыми ко всем возможным ситуациям.