Середня пенсія в Україні у першому кварталі зросла на 500 грн – ПФУ

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2024 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн.﻿ Про це свідчать дані ПФУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 1,2%.

Індексація пенсій

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року . На 8% індексовано пенсії для:

9,5 млн. "громадянських" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 грн. або на 16,5% до 5 385,25 грн. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 грн. або на 15,8% до 4 622,59 грн.