Середня пенсія в Україні у першому кварталі зросла на 500 грн – ПФУ
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2024 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Про це свідчать дані ПФУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.
При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 1,2%.
Індексація пенсій
Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року . На 8% індексовано пенсії для:
- 9,5 млн. "громадянських" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах
- 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
- 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 грн. або на 16,5% до 5 385,25 грн. Середньорічна інфляція становила 12,9%.
За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 грн. або на 15,8% до 4 622,59 грн.