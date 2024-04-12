Средняя пенсия в Украине в первом квартале выросла на 500 грн – ПФУ

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2024 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 гривен или на 9,6% до 5 743,27 гривен.﻿ Об этом свидетельствуют данные ПФУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 1,2%.

Индексация пенсий

Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года. На 8% индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.