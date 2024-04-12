Москва обурилася заявою французького міністра, який звинуватив РФ у брехні

Росія обурилась через останні заяви глави МЗС Франції Стефана Сежурне про відсутність інтересу до переговорів з росіянами та викликала до свого МЗС французького посла в Москві, повідомляє Європейська правда.

У російському МЗС сказали, що викликають французького дипломата "на килим" через нещодавні висловлювання міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне про те, що французька сторона не зацікавлена у переговорах з російськими посадовцями, оскільки опубліковані у підсумку заяви росіян – брехливі.

"Розцінюємо ці висловлювання глави зовнішньополітичного відомства Франції як свідому і продуману дію французької сторони, спрямовану на підрив самої можливості будь-якого діалогу між двома країнами" , – заявили у російському МЗС.

Кілька днів тому Сежурне заявив французьким ЗМІ, що розмови з російськими офіційними особами більше не в інтересах Франції.

"Не в наших інтересах сьогодні розмовляти з російськими офіційними особами, тому що пресрелізи і звіти, які виходять опісля, є брехливими" , – сказав французький міністр.

Заява Сежурне пов’язана з недавньою телефонною розмовою міністра оборони Францыъ Себастьєна Лекорню провів телефонну розмову з Сергєєм Шойгую

Ця розмова стала першою такою взаємодією з жовтня 2022 року. Розмова стосувалась передусім теракту, скоєного у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою".