Москва возмутилась заявлением французского министра, который обвинил РФ во лжи

Россия возмутилась из-за последних заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса к переговорам с россиянами и вызвала в свой МИД французского посла в Москве, сообщает Европейская правда.

В российском МИДе сказали, что вызывают французского дипломата "на ковер" из-за недавних высказываний министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне о том, что французская сторона не заинтересована в переговорах с российскими чиновниками, поскольку опубликованные в итоге заявления россиян – лживые.

"Рассчитываем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами" , - заявили в российском МИД.

Несколько дней назад Сежурне заявил французским СМИ, что разговоры с российскими официальными лицами больше не в интересах Франции.

"Не в наших интересах сегодня разговаривать с российскими официальными лицами, потому что выходящие спустя пресс-релизы и отчеты являются лживыми" , - сказал французский министр.

Заявление Сежурное связано с недавним телефонным разговором министра обороны Францыъ Себастьена Лекорню провел телефонный разговор с Сергеем Шойгую

Этот разговор стал первым таким взаимодействием с октября 2022 года. Разговор касался прежде всего теракта, совершенного в Подмосковье 22 марта "Исламским государством".