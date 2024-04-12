ТРЦ Ocean Plaza в Києві виставлять на приватизацію: яка стартова вартість

Фонд державного майна визначив стартову ціну торговельно-розважального центру Ocean Plaza в Києві. Його збираються продати не менше ніж за 1,65 млрд грн. Про це заявив голова фонду Віталій Коваль, повідомляє ЛігаБізнес.

"1 651 633 236 грн – стартова ціна "Оушен плази". Наступний крок – готуємо проєкт відповідного рішення на розгляд та затвердження Кабміну. Після цього одразу визначимо дату проведення аукціону. ТРЦ Ocean Plaza – актив з багатьма перевагами: місце розташування, велика площа, гарний технічний стан тощо. Це готовий бізнес і впевнений, що обʼєкт швидко знайде нового проукраїнського власника" , – вказав Коваль у Telegram.

Ocean Plaza будуть продавати в рамках так званої "великої приватизації", яку востаннє проводили ще у 2021 році.

Об'єкти приватизації поділяють на два види: мала приватизація (стартова вартість менше ніж 250 млн грн) і велика приватизація (понад 250 млн грн). У списку великої приватизації зараз 18 об'єктів.

На аукціон виставлять 66,65% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь", яке є безпосереднім власником ТРЦ Ocean Plaza. Держава отримала цю частку в результаті конфіскації майна підсанкційних російських олігархів Ротенбергів. Другим великим акціонером Ocean Plaza є компанія "Ланіта Інвест" Андрія Іванова, якій належить 33,5% ТРЦ.

На відміну від попередніх аукціонів "великої приватизації", продаж ТРЦ Ocean Plaza та інших об'єктів відбуватиметься в Prozorro.Продажі.