ТРЦ Ocean Plaza в Киеве выставят на приватизацию: какая стартовая стоимость

Фонд государственного имущества определил стартовую цену торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве. Его собираются продать не менее чем за 1,65 млрд грн. Об этом заявил глава фонда Виталий Коваль, сообщает Лига.Бизнес.

"1 651 633 236 грн – стартовая цена "Оушен плазы". Следующий шаг – готовим проект соответствующего решения на рассмотрение и утверждение Кабмина. После этого сразу определим дату проведения аукциона. ТРЦ Ocean Plaza – актив со многими преимуществами: местоположение, большая площадь, хорошее техническое состояние. Это готовый бизнес и уверен, что объект быстро найдет нового проукраинского владельца" , — указал Коваль.

Ocean Plaza будут продавать в рамках так называемой "большой приватизации", которую последний раз проводили еще в 2021 году.

Объекты приватизации делят на два вида: малая приватизация (стартовая стоимость менее 250 млн грн) и крупная приватизация (свыше 250 млн грн). В списке крупной приватизации сейчас 18 объектов.

На аукцион выставят 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный союз "Лыбидь", которое является непосредственным владельцем ТРЦ Ocean Plaza. Государство получило эту долю в результате конфискации имущества подсанкционных российских олигархов Ротенбергов. Вторым крупным акционером является компания "Ланита Инвест" Андрея Иванова, которой принадлежит 33,5% ТРЦ.

В отличие от предыдущих аукционов "большой приватизации", продажа ТРЦ Ocean Plaza и других объектов будет происходить в Prozorro.