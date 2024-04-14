Байден сказав Нетаньяху, що США не приєднаються до наступальних операцій на Іран – CNN

Президент США Джо Байден дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньямину Нетаньяху, що США не братимуть участі у наступальних операціях проти Ірану. Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого представника адміністрації, повідомляє Новое время.

Як йдеться у заяві, Байден сказав це під час телефонної розмови двох лідерів, яка відбулася після іранської атаки проти Ізраїлю.

Джерело також розповіло CNN, що Байден в розмові з Нетаньягу оцінив результат атаки як перемогу Ізраїлю, а дії Ірану — як «здебільшого невдалі».

«За оцінкою США, майже всі безпілотники й ракети, зокрема понад 100 балістичних ракет, які були запущені Іраном, були збиті в небі. Жодна крилата ракета не влучила в ціль, сказав офіційний представник, і нічого „цінного“ не було уражено» , — пише CNN.

Раніше The New York Times з посиланням на ізраїльського посадовця повідомила, що ізраїльська відповідь на атаку Ірану буде скоординована з союзниками.