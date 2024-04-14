Байден сказал Нетаньяху, что США не присоединятся к наступательным операциям на Иран – CNN

Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, сообщает Новое время.

Как говорится в заявлении, Байден сказал это во время телефонного разговора двух лидеров, который состоялся после иранской атаки против Израиля.

Источник также рассказал CNN, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как «по большей части неудачные».

«По оценке США, почти все беспилотники и ракеты, в том числе более 100 баллистических ракет, которые были запущены Ираном, были сбиты в небе. Ни одна крылатая ракета не попала в цель, сказал официальный представитель, и ничего „ценного“ не было поражено» , — пишет CNN.

Ранее The New York Times со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что израильский ответ на атаку Ирана будет скоординирован с союзниками.