Безпілотники на фронті перетворили "сіру зону" на "зону смерті" – WP

Активне використання безпілотників на фронті з боку російських та українських Збройних Сил перетворило так звану "сіру зону" на "зону смерті". Про це пише The Washington Post з посиланням на українських військових та Ендрю Коте - керівника штабу американської компанії BRINC Drones, яка надсилає безпілотники в Україну, повідомляє Ліга.net.

Командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко заявив, що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під "поглядами" ворожих безпілотників, "гинуть моментально".

"Сплеск кількості малих безпілотників в Україні перетворив територію по обидва боки від нульової лінії — зазвичай відому як "сіра зона" — на "зону смерті" , - сказав він.

За словами військового, спочатку відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну та дали українським Силам оборони перевагу на полі бою. Втім, згодом Росія почала масово виробляти власні БпЛА.

"Те, що ми зараз спостерігаємо, — це бліцкриг безпілотної війни" , - сказав Коте.

На його думку, дрони на передовій в російсько-українській війні так само змінюють ситуацію, як і танки під час Першої світової.