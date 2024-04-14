Беспилотники на фронте превратили "серую зону" в "зону смерти" – WP

Активное использование беспилотников на фронте со стороны российских и украинских вооруженных сил превратило так называемую "серую зону" в "зону смерти". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных и Эндрю Коте – руководителя штаба американской компании BRINC Drones, присылающей беспилотники в Украину, сообщает Лига.net.

Командир взвода ударных БпЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Александр Настенко заявил, что бойцы, которые решаются двигаться ночью под "взглядами" вражеских беспилотников, "гибнут моментально".

"Всплеск количества малых беспилотников в Украине превратил территорию с обеих сторон от нулевой линии — обычно известную как "серая зона" — в "зону смерти" , - сказал он.

По словам военного, сначала относительно дешевые беспилотники сменили современную войну и дали украинским Силам обороны преимущество на поле боя. Впрочем, впоследствии Россия начала массово производить собственные БПЛА.

"То, что мы сейчас наблюдаем, - это блицкриг беспилотной войны" , - сказал Коте.

По его мнению, дроны на передовой в российско-украинской войне также изменяют ситуацию, как и танки во время Первой мировой.