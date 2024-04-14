В ISW помітили ідентичність атак Ірану на Ізраїль з ударами РФ по Україні

Комбінована атака дронами та ракетами на Ізраїль з боку Ірану схожа на удари, які Росія неодноразово завдавала по території України, намагаючись визначити оптимальний спосіб, як прорвати протиповітряну і протиракетну оборону західного зразка.﻿ Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Іранська ракетно-безпілотна атака на Ізраїль показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти дедалі більш небезпечні і ефективні удари, ціллю яких є як Ізраїль, так і США.

Поєднання іранських безпілотників, крилатих і балістичних ракет проти Ізраїлю має на меті збити з пантелику і вивести з ладу ізраїльську протиповітряну оборону. Частиною цих зусиль є одночасні атаки підтримуваних Іраном проксі-сил в Лівані і Ємені.

«Цей іранський підхід повторює російські експерименти з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з іранськими безпілотниками для запуску дедалі більш ефективних ударних пакетів, здатних пробити американські і європейські системи протиракетної і протиповітряної оборони» , - вважають аналітики ISW.

Іран також вивчив уроки з атак хуситів, спрямованих на міжнародне судноплавство навколо Ємену. Хусити використовували комбінації іранських безпілотників та ракет проти систем протиповітряної та протиракетної оборони США, що дозволило Ірану та хуситам протестувати та вдосконалити свої ударні комплекси.