В ISW подметили идентичность атак Ирана на Израиль с ударами РФ по Украине
Комбинированная атака дронами и ракетами на Израиль со стороны Ирана похожа на удары, которые Россия неоднократно наносила по территории Украины, пытаясь определить оптимальный способ, как прорвать противовоздушную и противоракетную оборону западного образца. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.
Иранская ракетно-беспилотная атака на Израиль показывает, что Иран учится у россиян и хуситов разрабатывать все более опасные и эффективные удары, целью которых является как Израиль, так и США.
Сочетание иранских беспилотников, крылатых и баллистических ракет против Израиля имеет целью сбить с толку и вывести из строя израильскую противовоздушную оборону. Частью этих усилий являются одновременные атаки поддерживаемых Ираном прокси-сил в Ливане и Йемене.
"Этот иранский подход повторяет российские эксперименты с комбинациями баллистических и крылатых ракет вместе с иранскими беспилотниками для запуска все более эффективных ударных пакетов, способных пробить американские и европейские системы противоракетной и противовоздушной обороны", - считают аналитики ISW.
Иран также изучил уроки по атакам хуситов, направленных на международное судоходство вокруг Йемена. Хуситы использовали комбинации иранских беспилотников и ракет против систем противовоздушной и противоракетной обороны США, что позволило Ирану и хуситам протестовать и усовершенствовать свои ударные комплексы.
«Продолжение использования дронов иранской разработки многочисленными врагами США и углубление связей между используемыми ими сторонами поможет Тегерану, России, Северной Корее и Китаю усовершенствовать использование этих систем против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров. США и их союзники и партнеры сталкиваются с все более взаимосвязанной группой противников, которые помогают друг другу и учатся друг у друга», - считают в ISW.