В ISW подметили идентичность атак Ирана на Израиль с ударами РФ по Украине

Комбинированная атака дронами и ракетами на Израиль со стороны Ирана похожа на удары, которые Россия неоднократно наносила по территории Украины, пытаясь определить оптимальный способ, как прорвать противовоздушную и противоракетную оборону западного образца. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Иранская ракетно-беспилотная атака на Израиль показывает, что Иран учится у россиян и хуситов разрабатывать все более опасные и эффективные удары, целью которых является как Израиль, так и США.

Сочетание иранских беспилотников, крылатых и баллистических ракет против Израиля имеет целью сбить с толку и вывести из строя израильскую противовоздушную оборону. Частью этих усилий являются одновременные атаки поддерживаемых Ираном прокси-сил в Ливане и Йемене.

"Этот иранский подход повторяет российские эксперименты с комбинациями баллистических и крылатых ракет вместе с иранскими беспилотниками для запуска все более эффективных ударных пакетов, способных пробить американские и европейские системы противоракетной и противовоздушной обороны" , - считают аналитики ISW.

Иран также изучил уроки по атакам хуситов, направленных на международное судоходство вокруг Йемена. Хуситы использовали комбинации иранских беспилотников и ракет против систем противовоздушной и противоракетной обороны США, что позволило Ирану и хуситам протестовать и усовершенствовать свои ударные комплексы.