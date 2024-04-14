Атака Ірану на Ізраїль: Що сталося і що відомо

Ввечері в суботу, 13 квітня, Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Згідно з заявою Тегерану, напад є відповіддю на удар ізраїльських сил по консульству Ірану в столиці Сирії Дамаску 1 квітня, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними ЦАХАЛ, Іран запустив по країні понад 300 повітряних цілей. Ізраїльські військові заявили, що збили 99% цілей, однак незначна кількість балістичних ракет завдала удару по базі військово-повітряних сил Ізраїлю у Нафатімі та завдала пошкоджень інфраструктурі об’єкту.

Перша хвиля ракет досягла Ізраїлю близько другої години ночі за місцевим часом. Вибухи лунали у Тель-Авіві, Єрусалимі та навіть Дімоні, місті в пустелі, де розташована ізраїльська атомна станція, а також інших регіонах країни.

В ЦАХАЛ зазначили, що більшість запущених Іраном перехопили за межами Ізраїлю. Відомо, що збивати іранські безпілотники над Йорданією, Іраком і Сирією Ізраїлю допомагали США, Велика Британія та Франція.

Йорданія у свою чергу також закрила свій повітряний простір та заявила, що збиватиме усі повітряні цілі, які зафіксує над країною.

Світові лідери відразу засудили атаку Ірану, а держави Близького Сходу включаючи Саудівську Аравію та Єгипет, закликали до стриманості.

Ізраїль уже скликав засідання Ради безпеки ООН щодо нападу. Очікується, що воно відбудеться в неділю о 16:00 за нью-йоркським часом. Президент США Джо Байден, який провів телефонну бесіду з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, заявив, що скличе зустріч лідерів Великої сімки у неділю, щоб узгодити дипломатичну відповідь на те, що він назвав нахабним нападом Ірану.

Водночас видання Axios із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому пише, що Байден також сказав Нетаньяху, що США виступатимуть проти будь-якої контратаки Ізраїлю проти Ірану. Щоправда в Ізраїлі вважають, що мають право на відповідь.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що його країні не прагне конфлікту з Іраном, але без вагань діятиме, щоб захистити американські сили та підтримати захист Ізраїлю.

Що стосується Ірану, то в місії Ірану в ООН заявили, що «якщо ізраїльський режим зробить ще одну помилку, відповідь Ірану буде значно суворішою». Представники Тегерану застерегли США «триматися подалі» від конфлікту, однак додали, що Іран «вважає справу вирішеною». Також повідомляється, що у листі Ірану до Радбезу ООН заявлено, що атака була здійснена «в рамках Статуту ООН, який регулює право на самооборону».

Мова йде про знищення іранського консульства в Дамаску 1 квітня, коли загинули сім офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, включаючи двох старших командирів. Ізраїль не підтверджував, але і не спростовував відповідальність за ту атаку.

Відомо, що після іранської атаки по медичну допомогу звернувся 31 ізраїльтянин. Одна дівчинка потрапила до реанімації через численні осколкові поранення.

Як пише The Times of Israel жодного певного рішення рішення щодо відповіді Ізраїлю на іранську ракетну та безпілотну атаку на разі немає. Очікується, що потенційну відповідь обговорять сьогодні на засіданні військового кабінету, яке заплановане на 15:00.