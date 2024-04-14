Атака Ирана на Израиль: Что произошло и что известно

Вечером в субботу, 13 апреля, Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Согласно заявлению Тегерана, нападение является ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля, сообщает Зеркало недели.

По данным ЦАХАЛ, Иран запустил по стране более 300 воздушных целей. Израильские военные заявили, что сбили 99% целей, однако незначительное количество баллистических ракет нанесло удар по базе военно-воздушных сил Израиля в Нафатиме и нанесло повреждения инфраструктуре объекта.

Первая волна ракет достигла Израиля около двух часов ночи по местному времени. Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и даже Димоне, городе в пустыне, где расположена израильская атомная станция, а также в других регионах страны.

В ЦАХАЛ отметили, что большинство запущенных Ираном перехватили за пределами Израиля. Известно, что сбивать иранские беспилотники над Иорданией, Ираком и Сирией Израиля помогали США, Великобритания и Франция.

Иордания также закрыла свое воздушное пространство и заявила, что будет сбивать все воздушные цели, которые зафиксирует над страной.

Мировые лидеры сразу осудили атаку Ирана, а государства Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Египет, призвали к воздержанию.

Израиль уже созвал заседание Совбеза ООН из-за нападения. Ожидается, что оно состоится в воскресенье в 16:00 по нью-йоркскому времени. Президент США Джо Байден, проведший телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил, что созовет встречу лидеров Большой семерки в воскресенье, чтобы согласовать дипломатический ответ на то, что он назвал наглым нападением Ирана.

В то же время, издание Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома пишет, что Байден также сказал Нетаньяху, что США будут выступать против любой контратаки Израиля против Ирана. Правда, в Израиле считают, что имеют право на ответ.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна не стремится к конфликту с Ираном, но без колебаний будет действовать, чтобы защитить американские силы и поддержать защиту Израиля.

Что касается Ирана, то в миссии Ирана в ООН заявили, что «если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет более суровым». Представители Тегерана предостерегли США "держаться подальше" от конфликта, однако добавили, что Иран "считает дело решенным". Также сообщается, что в письме Ирана в Совбез ООН заявлено, что атака была осуществлена «в рамках Устава ООН, регулирующего право на самооборону».

Речь идет об уничтожении иранского консульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая двух старших командиров. Израиль не подтверждал, но и не опровергал ответственность за атаку.

Известно, что после иранской атаки за помощью обратился 31 израильтянин. Одна девочка попала в реанимацию из-за многочисленных осколочных ранений.

Как пишет The Times of Israel, окончательного решения решения об ответе Израиля на иранскую ракетную и беспилотную атаку пока нет. Ожидается, что потенциальный ответ будет обсужден сегодня на заседании военного кабинета, которое запланировано на 15:00.