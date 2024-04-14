Більше половини молодих французів готові воювати в Україні – опитування

Трохи більше, ніж 50% представників французької молоді заявили, що готові стати до зброї та воювати в Україні, якщо це буде необхідно для захисту інтересів їхньої країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS), повідомляє Ліга.net.

DGRIS та IRSEM є органами у структурі французького Міноборони. Опитування, проведене серед 2300 французів 18-25 років, опублікували 12 квітня, втім, проводилося воно влітку 2023 року.

Відповідаючи на запитання, якби захист Франції потребував її участі у війні в Україні, чи готові були б ви долучитися для захисту вашої країни, 51% французьких молодих людей заявили "так".

17% з них дали абсолютно ствердну відповідь, ще 34% відповіли "напевно так".

Відповідаючи на ідентичне запитання, але без згадки в ньому України, 57% респондентів заявили, що готові стати до зброї та захищати Францію у разі потенційної війни.

Крім того, 62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.