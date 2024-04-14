Более половины молодых французов готовы воевать в Украине – опрос

Чуть больше 50% представителей французской молодежи заявили, что готовы стать к оружию и воевать в Украине, если это будет необходимо для защиты интересов их страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) и Общего управления по международным отношениям и стратегии (DGRIS), сообщает Лига.net.

DGRIS и IRSEM являются органами в структуре французского Минобороны. Опрос, проведенный среди 2300 французов в возрасте 18-25 лет, опубликовали 12 апреля, впрочем, проводился он летом 2023 года.

Отвечая на вопрос, если бы защита Франции нуждалась в ее участии в войне в Украине, готовы ли вы присоединиться к защите вашей страны, 51% французских молодых людей заявили "да".

17% из них дали абсолютно утвердительный ответ, еще 34% ответили "наверное да".

Отвечая на идентичный вопрос, но без упоминания в нем Украины, 57% респондентов заявили, что готовы стать оружием и защищать Францию в случае потенциальной войны.

Кроме того, 62% опрошенных считают целесообразным восстановить всеобщую военную службу, которую Франция отменила в 1997 году.