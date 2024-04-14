Европейські країни засудили атаку Ірану проти Ізраїлю

Низка європейських лідерів висловили осуд масованому повітряному удару Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах по території Ізраїлю в ніч на 14 квітня, під час якого задіяли майже 300 ракет і ударних безпілотників. Як відреагували європейські країни, повідомляє Європейська правда.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у перші години атаки висловив від імені ЄС рішучий осуд нападу і назвав його неприйнятним.

"Це безпрецедентна ескалація і величезна загроза для безпеки у регіоні" , – наголосив він у своєму Twitter (X).

"Атака по території Ізраїлю, розпочата вночі Іраном, є невиправданою та дуже безвідповідальною. Іран ризикує подальшою ескалацією у регіоні" , – відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що цей удар загрожує хаосом у Близькосхідному регіоні.

"Іран та проіранські сили мають негайно припинити це. Висловлюємо солідарність з Ізраїлем" , – написала вона.

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне засудив удари та наголосив, що Іран такими безпрецедентними діями вивів ескалацію на новий рівень.

"Рішуче засуджую нічні атаки Ірану проти Ізраїлю. Вони неприйнятні та невиправдані. На Близькому Сході не потрібна есклація" , – наголосив президент Литви Гітанас Науседа.

Осуд атаці Ірану висловила і президентка Молдови Мая Санду.

"Молдова повністю підтримує зусилля міжнародної спільноти для запобігання ескалації. Наші думки з усіма, хто прагне миру на Близькому Сході та в усьому світі" , – написала вона.

МЗС Польщі висловило рішучий осуд та закликало Іран проявити стриманість і припинити вогонь.

"Пріоритетом є забезпечення стабільності та миру у регіоні" , – заявили у Twitter (X) відомства.