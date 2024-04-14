Европейские страны осудили атаку Ирана против Израиля

Ряд европейских лидеров выразили осуждение массированному воздушному удару Ирана и проиранских сил в соседних странах по территории Израиля в ночь на 14 апреля, в ходе которого было задействовано около 300 ракет и ударных беспилотников. Как отреагировали европейские страны, сообщает Европейская правда.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в первые часы атаки выразил от имени ЕС решительное осуждение нападения и назвал его неприемлемым.

"Это беспрецедентная эскалация и огромная угроза для безопасности в регионе" , – подчеркнул он в своем Twitter (X).

"Атака по территории Израиля, начатая ночью Ираном, является неоправданной и очень безответственной. Иран рискует дальнейшей эскалацией в регионе" , – отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что этот удар грозит хаосом в Ближневосточном регионе.

"Иран и проиранские силы должны немедленно прекратить это. Выражаем солидарность с Израилем" , – написала она.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне осудил удары и подчеркнул, что Иран такими беспрецедентными действиями вывел эскалацию на новый уровень.

"Решительно осуждаю ночные атаки Ирана против Израиля. Они неприемлемы и неоправданны. На Ближнем Востоке не нужна эсклация" , – подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Осуждение атаке Ирана выразила и президент Молдовы Майя Санду.

"Молдова полностью поддерживает усилия международного сообщества для предотвращения эскалации. Наши мысли со всеми, кто стремится к миру на Ближнем Востоке и во всем мире" , – написала она.

МИД Польши выразил решительное осуждение и призвал Иран проявить сдержанность и прекратить огонь.

"Приоритетом является обеспечение стабильности и мира в регионе" , – заявили в Twitter (X) ведомства.