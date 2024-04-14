Европейские страны осудили атаку Ирана против Израиля
Ряд европейских лидеров выразили осуждение массированному воздушному удару Ирана и проиранских сил в соседних странах по территории Израиля в ночь на 14 апреля, в ходе которого было задействовано около 300 ракет и ударных беспилотников. Как отреагировали европейские страны, сообщает Европейская правда.
Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в первые часы атаки выразил от имени ЕС решительное осуждение нападения и назвал его неприемлемым.
"Это беспрецедентная эскалация и огромная угроза для безопасности в регионе", – подчеркнул он в своем Twitter (X).
"Атака по территории Израиля, начатая ночью Ираном, является неоправданной и очень безответственной. Иран рискует дальнейшей эскалацией в регионе", – отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что этот удар грозит хаосом в Ближневосточном регионе.
"Иран и проиранские силы должны немедленно прекратить это. Выражаем солидарность с Израилем", – написала она.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне осудил удары и подчеркнул, что Иран такими беспрецедентными действиями вывел эскалацию на новый уровень.
"Решительно осуждаю ночные атаки Ирана против Израиля. Они неприемлемы и неоправданны. На Ближнем Востоке не нужна эсклация", – подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.
Осуждение атаке Ирана выразила и президент Молдовы Майя Санду.
"Молдова полностью поддерживает усилия международного сообщества для предотвращения эскалации. Наши мысли со всеми, кто стремится к миру на Ближнем Востоке и во всем мире", – написала она.
МИД Польши выразил решительное осуждение и призвал Иран проявить сдержанность и прекратить огонь.
"Приоритетом является обеспечение стабильности и мира в регионе", – заявили в Twitter (X) ведомства.
"Ситуация на Ближнем Востоке не представляет непосредственной угрозы для Польши в настоящее время. Но мир на грани. Поэтому польское государство должно быть сильным, общество должно быть сплоченным, армия – хорошо подготовленной и международная позиция – стабильной. Безопасность прежде всего", – написал премьер Польши Дональд Туск.