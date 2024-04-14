Британія та Франція допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану

Військові Британії та Франції поруч із США допомагали Ізраїлю відбивати масований повітряний удар з боку Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах в ніч на 14 квітня. ﻿Слова речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі наводить CNN, повідомляє Європейська правда.

"Ми тісно співпрацюємо із США, Британією та Францією, які долучалися сьогодні вночі. Наше партнерство завжди було близьким, але сьогодні це проявилося у дуже незвичний спосіб" , – сказав Хагарі.

Він не навів деталей про їхню участь.

The Times of Israel зазначає, що збивати іранські дрони допомагала також Йорданія, попри те, що жорстко критикувала Ізраїль за методи операції проти ХАМАС у секторі Гази. В офіційній заяві пояснили, що перехоплення цілей у своєму повітряному просторі здійснили "задля безпеки своїх громадян".

Президент США Джо Байден публічно сказав про те, що сили США у регіоні допомогли збити частину дронів і безпілотників, запущених Іраном по цілях на території Ізраїлю.

Неофіційно повідомляли, що США збили понад 70 повітряних цілей, для цього задіяли системи ППО на есмінцях та винищувачі.