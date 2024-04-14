Британия и Франция помогали Израилю отбивать атаку Ирана

Военные Британии и Франции рядом с США помогали Израилю отражать массированный воздушный удар со стороны Ирана и проиранских сил в соседних странах в ночь на 14 апреля. Слова спикера Армии обороны Израиля Даниэля Хагари приводит CNN, сообщает Европейская правда.

"Мы тесно сотрудничаем с США, Британией и Францией, которые присоединились сегодня ночью. Наше партнерство всегда было близким, но сегодня это проявилось очень необычным образом" , – сказал Хагари.

Он не привел деталей об их участии.

The Times of Israel отмечает, что сбивать иранские дроны помогала также Иордания, несмотря на то, что жестко критиковала Израиль за методы операции против ХАМАС в секторе Газа. В официальном заявлении объяснили, что перехват целей в своем воздушном пространстве осуществили "для безопасности своих граждан".

Президент США Джо Байден публично сказал о том, что силы США в регионе помогли сбить часть дронов и беспилотников, запущенных Ираном по целям на территории Израиля.

Неофициально сообщалось, что в США сбили более 70 воздушных целей, для этого задействовали системы ПВО на эсминцах и истребители.