ХАМАС відхилив пропозицію про припинення вогню після атаки Ірану – ЗМІ

В Ізраїлі повідомили про відмову угруповання ХАМАС від останньої пропозиції посередників щодо припинення вогню в Секторі Газа. Рішення пов'язане з ескалацією напруженості після нічної атаки Ірану на єврейську державу.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За даними ізраїльського агентства зовнішньої розвідки "Моссад", угруповання ХАМАС, що підтримується Іраном, відхилило пропозицію посередників у переговорах.

Хоча "Моссад" прямо не сказав, що винні іранські безпілотники і ракетні удари по Ізраїлю, там заявили, що лідер ХАМАСу в Секторі Газа Яхья Сінвар "продовжує експлуатувати напруженість у відносинах з Іраном" та "не хоче гуманітарної угоди і повернення заручників".

У заяві Моссаду зазначено, що Ізраїль продемонстрував велику гнучкість в переговорах. Посередниками на переговорах виступають США, Катар і Єгипет.

Песимізм контрастує з заявами ізраїльських офіційних осіб про те, що минулого тижня був досягнутий прогрес у переговорах про перемир'я в смузі Газа, яке включало б звільнення заручників і палестинських в'язнів, що утримуються бойовиками ХАМАС.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац тоді заявив, що переговори досягли критичної точки і що він налаштований більш ніж оптимістично.

Переговори Ізраїлю та ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС масштабно атакували Ізраїль з території Сектора Газа. У перші дні атаки терористи вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 ізраїльтян та іноземців.

Близько половини заручників були звільнені під час тижневої паузи у бойових діях, що завершилася 1 грудня 2023 року. Невідомо, скільки живих з решти 130 заручників.

На початку минулого тижня США запропонували новий план припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС і звільнення заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що Ізраїль готовий воювати до повної перемоги над ХАМАС і обіцяє припинити вогонь лише після повернення усіх викрадених терористами заручників.

Додамо, що в ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. Це стало відповіддю на удар ізраїльської армії по посольству Ірану в столиці Сирії Дамаску 1 квітня, внаслідок якого загинула низка генералів Корпусу вартових ісламської революції.

Воєнний кабінет Ізраїлю поки що не вирішив чи вдарить по Ірану у відповідь на нічну атаку, але США уже відмовилися брати участь в імовірній "помсті" ізраїльтян.