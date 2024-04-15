ХАМАС отклонил предложение о прекращении огня после атаки Ирана – СМИ

В Израиле сообщили об отказе группировки ХАМАС от последнего предложения посредников о прекращении огня в Секторе Газа. Решение связано с эскалацией напряженности после ночной атаки Ирана на еврейское государство.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По данным израильского агентства внешней разведки "Моссад", поддерживаемая Ираном группировка ХАМАС, отклонила предложение посредников в переговорах.

Хотя "Моссад" прямо не сказал, что виноваты иранские беспилотники и ракетные удары по Израилю, там заявили, что лидер ХАМАСа в Секторе Газа Яхья Синвар "продолжает эксплуатировать напряженность в отношениях с Ираном" и "не хочет гуманитарного соглашения и возвращения заложников".

В заявлении Моссада отмечено, что Израиль продемонстрировал большую гибкость в переговорах. Посредниками на переговорах выступают США, Катар и Египет.

Пессимизм контрастирует с заявлениями израильских официальных лиц о том, что на прошлой неделе был достигнут прогресс в переговорах о перемирии в полосе Газа, которое включало бы освобождение заложников и палестинских заключенных, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац тогда заявил, что переговоры достигли критической точки и что он настроен более чем оптимистично.

Переговоры Израиля и ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС масштабно атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В первые дни атаки террористы убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 израильтян и иностранцев.

Около половины заложников были освобождены во время недельной паузы в боевых действиях, которая завершилась 1 декабря 2023 года. Неизвестно, сколько живы из оставшихся 130 заложников.

В начале прошлой недели США предложили новый план прекращения огня между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил, что Израиль готов воевать до полной победы над ХАМАС и обещает прекратить огонь только после возвращения всех похищенных террористами заложников.

Добавим, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников и ракет. Это стало ответом на удар израильской армии по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля, в результате которого погиб ряд генералов Корпуса стражей исламской революции.

Военный кабинет Израиля пока не решил, ударит ли по Ирану в ответ на ночную атаку, но США уже отказались участвовать в вероятной "мести" израильтян.